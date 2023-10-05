Madencilere Verilen Sözler Tutulmadı

Eskişehir'de Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi'nin örgütlü olduğu Doruk Madencilik'te çalışan emekçiler aylarca maaşlarını alamadı. Geriden maaş almaya çalışan işçiler yerin altında çalışırken yerin üzerinde çalışıyor gibi gösterildi. Bu durum üzerine işçiler yerin altında açlık grevine başladı.



İşçilerin eyleminin 5'inci gününde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay işçileri ziyaret etti ve işverenin ödemeleri yapacağı sözünü verdiğini açıkladı. İşçiler madenden Atalay ile birlikte çıkarak açlık grevine son verdi. Ancak Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, işveren sözünü yerine getirmedi. İşveren sadece temmuz ayında ödemediği yarım maaşı hesaplara yatırdı. Ağustos, eylül ayı maaşları ise hâlâ duruyor.

Ulusal Kanal'a konuşan sendika yetkilileri, gerekirse madencilerin yeniden eyleme geçeceğini belirtti.