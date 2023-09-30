Malatya'da 27 Yaşındaki Genç, Göğsünden Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Dolamantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K.’nin (27) ailesiyle birlikte yaşadığı ikamette tek el silah sesi duyanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler A.K.’yi göğsünde silahla vurulmuş halde buldu. Yapılan kontrollerde şahsın intihar ettiği değerlendirilirken, A.K.’nin cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.