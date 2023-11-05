Malatya'da Patates Hasadı Yapıldı

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile özel sektör iş birliğinde geliştirilen yerli patatesin hasadına Malatya Darende'de başlandı.

Mikro iklim görülen ve hastalıklardan ari olan Palanga Ovası'nda, üreticiler tarafından sökümüne başlanan patateste 6 bin tonu aşkın rekolte bekleniyor.

Malatya'da üretilen yerli tohum Azerbaycan, Irak, Suriye, KKTC ve Gürcistan'a gönderiliyor. Böylece hem yöre halkına hem ekonomiye katkı sunuluyor.

2 bin dekarlık alanda üretim yapılıyor. Birçok kişiye istihdam sağlandı.