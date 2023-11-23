Mandalina Çürümeye Bırakıldı Alıcı Yok

Narenciye üreticilerinin sesini henüz AK Parti hükümeti duymadı. 2 lira olan mandalina üreticisini zarara uğrattı. Kimi ağaçları kesti, kimi ürünü dalında bıraktı. Üreticiler Hatay'da açıklama yaptı, "Elde kalan mandalinalarımızı hükümet resmi kurumlar aracılığıyla alsın" talebinde bulundu.

Editör: Hüseyin Güler
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Hatay'da mandalina 2 liradan değer gördü. Üretici zararda. Kimi ağacını gözden çıkardı, kimi de ürünün toplamadı bile.

Çiftçi zaten borç içinde. Sezonu zararla kapattı. Ödemeler birikti. AK Parti hükümetinde çözüm yok. Meyve bahçesinde Ulusal Kanal'a konuşan üreticiler, hükümetin dış politikasını eleştirdi. "Suriye ile anlaşın ürünlerimiz ihracata gitsin" dedi.

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı üreticilerle birlikte basın açıklaması yaptı, "Ürünlerimiz resmi kurumlar tarafından alınsın" çağrısında bulundu.

Su ve elektrik sorunu da çıkmazda. Çiftçinin üretime devam edebilmesi için destek ve girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi gerekiyor.

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