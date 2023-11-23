Balıkesir'de Şafak Operasyonu! Aranan 15 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de aranan kişilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, tüfek gibi malzemeler de ele geçirildi.

Balıkesir'de Şafak Operasyonu! Aranan 15 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan şüphelilerin yakalanması ve evlerinde bulunabilecek suç unsurlarının ele geçirilmesi için bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şafak vakti yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan B.A. (28), N.A. (55), O.Ş. (47), K.A. (30), S.D. (19), E.K. (20), S.Ö. (19), E.Ö. (33), E.K. (38), Ç.O. (23), S.O. (21), B.Ö. (33), V.E. (36), Ö.D. (35) ve M.A. yakalandı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca ile 3 fişek, 5 ruhsatsız tüfek ve 25 kartuş, bir havalı tabanca, motor şasi numaraları kazınmış 3 motosiklet, bir elektrikli bisiklet ile çalıntı kıyafet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Balıkesir # Edremit # şafak operasyonu
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