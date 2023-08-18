Manisa'da yorgun mermi bir kadını yaraladı

Manisa'da yorgun mermi, bir apartın bahçesindeki kadının yaralanmasına neden oldu. 45 yaşındaki Sultan Ç. isabet eden yorgun mermiyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir apart otelin bahçesinde arkadaşlarıyla oturan Sultan Ç'nin (45) koluna yorgun mermi isabet etti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sultan Ç, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sultan Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.