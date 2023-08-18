Manisa'da yorgun mermi bir kadını yaraladı
Manisa'da yorgun mermi bir kadının yaralanmasına sebep oldu. Havaya sıkılan silahtan çıkan ve ivmesini kaybettikten sonra yere düşen yorgun mermi, Yunusemre ilçesinde bir apart otelin bahçesindeki kadına isabet etti. Kadın Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.
Manisa'da yorgun mermi, bir apartın bahçesindeki kadının yaralanmasına neden oldu. 45 yaşındaki Sultan Ç. isabet eden yorgun mermiyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir apart otelin bahçesinde arkadaşlarıyla oturan Sultan Ç'nin (45) koluna yorgun mermi isabet etti.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sultan Ç, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sultan Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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