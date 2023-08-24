Osmaniye'de ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Osmaniye'de ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı
Editör: Süleyman Daban
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Kaza, akşam saatlerinde Osmaniye-Kadirli karayolu Cevdetiye beldesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 80 ABG 321 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 80 GY 117 plakalı ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si araçta sıkışarak hayatını kaybederken, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan ambulanstaki 3 sağlık personeli ise Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sağlık çalışanlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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