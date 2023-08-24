İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı
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İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Fatih Millet Caddesi ile Beyoğlu uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı şekilde arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

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