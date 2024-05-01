Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Olay, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yaşandı. Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen

Edinilen göre, Ayvalı Mahallesi'nde Şerife Arısan (72), soğan başağı toplamak için gittiği tarlada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Arısan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Şerife Arısan'ın oğlu İbrahim Arısan, AA muhabirine, saat 06.00 sıralarında soğan tarlasına giden annesinin bir süre sonra köpeklerin saldırısına uğradığı haberini aldıklarını söyledi.

Annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Arısan, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan cenazenin mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Cenaze evinde ikrama son veren projeCenaze evinde ikrama son veren projeYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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