Cenaze evinde ikrama son veren proje

Cenaze evinde ikrama son projesi Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un seçim döneminde dile getirdiği vaatlerden biriydi.

Cenaze evinde ikrama son veren proje
Editör: Yağmur Biçen

“Acılı Gününüzde İlk Taziye Yemeği Bizden” projesi kapsamında yakınlarını kaybeden ailelerin üzüntülerini paylaşmak amacıyla Başkan Uzun’un talimatıyla başlatılan uygulamada bugün itibarıyla ilk cenaze evlerine yemekler ulaştırıldı.


Kavurma, pilav, tatlı, salata ve ayrandan oluşan paketler Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde özenle tek tek ambalajlanarak her cenaze evine 40 kişilik menüler halinde ulaştırılıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sivas # cenaze # yemek
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