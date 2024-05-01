Yoldan geçenlere "öylesine" saldırmışlardı, tutuklandılar

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Yolda yürüyen gençleri korkuttuktan sonra saldıran 4 şahsın ifadelerine ulaşıldı.

Yoldan geçenlere "öylesine" saldırmışlardı, tutuklandılar
Editör: Yağmur Biçen

Geçen hafta pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslar yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti. Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı. Bu anlar, şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı.


İnceleme başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.D. (18), B.E.A. (16) , A.F.O. (22) ve B.T.İ'yı (19) gözaltına aldı.

"ÇOK PİŞMANIM"

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların ifadelerine ulaşıldı. Şahıslardan B.T.İ, olay günü arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıklarını söyleyerek, "E.D. isimli arkadaşım karşıdan gelen bir kişiye tekme attı. Bana da 'Videoya çek' dedi. Bir süre sonra videoyu kapattım. Ayrılmıyorlardı, bende karşıdaki kişilerden birine yumruk attım. Çok pişmanım. Karşıdaki gruptan bize yönelik herhangi bir hareket olmamıştı. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

"SADECE KOLUNA VURDUM"

E.D'den korktuğu için olaya karıştığını söyleyen A.F.O., "Ben sadece bir kişinin koluna vurdum. Çok pişmanım" diye konuştu. B.E.A'da ifadesinde, pişman olduğunu dile getirdi.

Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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