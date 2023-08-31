Scooterlarda hız sınırı değişti! İstanbul'da scooterlar için yeni hızı sınırı! Elektrikli scooter hız sınırı nedir, kaç km gider?

İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'de yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde 20 km olan scooter hız sınırı 12 buçuk km'ye indirildi.

İSTANBUL'DA SCOOTERLAR İÇİN YENİ HIZI SINIRI!

ELEKTRİKLİ SCOOTER HIZ SINIRI NEDİR,KAÇ KM GİDER?

Devlet oluşabilecek tehlikeleri engellemek adına elektrikli scooter’lara Max 25 km/s hız sınırlamasını zorunlu tutmuştur.

Öte yandan bazı modellerde herhangi bir ek yazılım yapmadan bir kaç tuşa basarak elektrikli scooter hız sınırı kalkmaktadır. Diğerlerinde ise dışarıdan yazılımsal bir müdahale gereklidir. Bu durum cihazınız garanti kapsamından çıkmasına neden olur.