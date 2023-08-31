Coğrafya öğretmenleri Edremit Körfezi'nde! Kazdağı cam teras, Akçay sulak alan ve Ören’de inceleme ve gözlemler yapıldı

Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilen ve lisansüstü eğitim gören 20 coğrafya öğretmeni ve araştırmacı proje sürecince aldığı teorik bilgileri sahada uygulama fırsatı buldular.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİ EDREMİT KÖRFEZİ'NDE!

Proje hakkında açıklamada bulunan proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatih Satıl; “Bu etkinlikte coğrafya eğitimi alanında çalışan genç araştırmacılara coğrafya eğitiminde kullanılan yenilikçi yaklaşımlar özellikle de proje tabanlı eğitim modeli hakkında bilgiler verildi. Kurs sonunda Edremit körfezine yaptığımız bu teknik gezi ile de öğretmenlerimizin kurs boyunca öğrendikleri teorik bilgileri sahada bizzat uygulamalarını sağladık. Bu vesileyle projemize destek veren başta Tübitak olmak üzere, Balıkesir Üniversitesine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ederim” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Proje dahilinde düzenlenen teknik gezide; Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Eyüp Artvinli, Prof. Dr. Şehnaz Baltacı, Doç. Dr. Alper Uzun, Doç. Dr. Hakan Önal, Doç. Dr. Mehmet Doğan, Dr. Erkan Dündar ve Dr. Leyla Dönmez rehberlik ettiler.

JEOLOJİK VE JEOMORFOLOJİK YAPISI İLE SOSYO-KÜLTÜRE YAPISI İNCELENDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği teknik gezide Hasanboğuldu, Sütüven şelalesi, Antandros kazı alanı, Kazdağı cam teras, Akçay sulak alan ve Ören’de inceleme ve gözlemler yapıldı. Bu alanlarda proje eğitmenlerince katılımcılara Kaz Dağının floristik zenginliği, ağaç yaş halkaları, Edremit ve çevresinin jeolojik ve jeomorfolojik yapısı ile körfezinin sosyo-kültüre yapısı hakkında bilgiler verildi.