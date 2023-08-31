Ferhan Şensoy ölüm yıl dönümünde anılıyor!

Türk tiyatrosunda hem tulûat hem de orta oyunu geleneğini bir arada sergileyen oyunculardan biri olan ve Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralan Ferhan Şensoy, 31 Ağustos 2021 tarihinde kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde vefat etmişti. 70 yaşında hayatını kaybeden usta tiyatrocunun vefatını, küçük kızı Derya Şensoy, "Canım babacığım uçtu göklere" mesajı ile duyurmuştu.

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Usta oyuncu, ilkokul öğretmeni Müjgan Şensoy ile Çarşamba Belediye Başkanı, tüccar Yusuf Cemil Şensoy’un oğlu olarak 26 Şubat 1951’de Samsun’da dünyaya geldi.

Ferhan Şensoy, 1957’de Samsun’da Gazi Osman Paşa İlkokulu’na başladı. Ortaokul döneminde Galatasaray Lisesinde eğitim görmek üzere 1961’de İstanbul’a giden sanatçı, bir süre sonra okuldan ayrılarak Samsun’a döndü. Başarılı oyuncu 1970’te Çarşamba Lisesinden mezun oldu.

Sanatçının ilk öykü ve şiirleri 1969’da “Yeni Ufuklar” ve “Soyut” dergisinde yayınlandı.

Kaleme aldığı skeçleri Devekuşu Kabare’de 1970’te sahnelenmeye başlayan sanatçı, aynı yıl Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümüne girdi.

Şensoy, 1970’te Galatasaray Oyuncuları isimli amatör topluluğu hayata geçirdi. Topluluk, sanatçının yazdığı, “Je M’en Fous Bilader” adlı Türkçe-Fransızca eserin provalarını, Haldun Taner’in önderliğinde, Devekuşu Kabare Tiyatrosunun salonunda gerçekleştirdi.

Grup Oyuncuları ile 1971’de Ayfer Feray Tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa adım atan sanatçı, ilk profesyonel yönetmenlik deneyimini ise İsmet Küntay’ın yazdığı, Paravana Kabare’nin sergilediği, “Güm Güm Güm” adlı oyunla yaptı.

Usta sanatçı, 1972’de Fransa’nın Strazburg kentinde, Ecole Superieure d’Art Dramatique adlı okulda tiyatro öğrenimine başladı.

“EN İYİ YABANCI YAZAR” ÖDÜLÜNÜ ALDI

Yönetmen Jerome Savary’nin 1973’te asistanlığını yapan Şensoy’un “Haneler” adlı oyunu aynı yıl, Haldun Taner ve Umur Bugay’ın ek skeçleriyle Devekuşu Kabare Tiyatrosunda ilk kez oynanmaya başladı.

Şensoy, Fransızca kaleme aldığı “Montreal’de Ce Fou De Gogol” eseriyle 1975’te “En İyi Yabancı Yazar” ödülünü aldı.

Tiyatroya ömrünü adayan sanatçı, 1973’te Nazım Hikmet, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Yunus Emre’nin metinlerine yer verdiği Fransızca kolaj oyun “Proche – Orient Lointain” (Iraktır Yakın Doğu) eserini yazdı.

Ferhan Şensoy, Türkiye’ye döndükten sonra 1976’da Ali Poyrazoğlu Tiyatrosunda, yazarlığını da yaptığı “Dur Konuşma Sus Söyleme” adlı oyunda rol aldı, Türk Yazarları Tiyatrosunda oyunculuk ve yönetmenlik görevlerinde bulundu.

KEL HASAN EFENDİ’DEN BUGÜNE GELEN “KAVUK”U 1989’DA MÜNİR ÖZKUL’DAN DEVRALDI

İstanbul Şehir Tiyatrosunda, Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı”nı sahneye koyan Şensoy, Anca Visdei’nin “Don Juan ile Madonna” oyununu Fransızca’dan çevirdi ve yönettiği bu oyunda Derya Baykal’la aynı sahneyi paylaştı.

Avni Dilligil, İsmail Dümbüllü ve Nasrettin Hoca Mizah Ödülü’nün yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Jüri Özel Ödülü, Afife Jale ve Muhsin Ertuğrul Ödülü gibi çok sayıda prestijli ödülün sahibi usta sanatçı, Kel Hasan Efendi’den bugüne kadar gelen Ortaoyuncuları Kavuğu’nu Münir Özkul’dan devraldı ve Rasim Öztekin’e devretti, onardığı Tarihi Ses Opereti’ni “Ses 1885” adıyla açtı.

Ferhan Şensoy’un kaleme aldığı, yönettiği ve rol aldığı oyunlar şöyle:

“İşsizler Cennete Gider”, “Ruhundan Tramvay Geçen Adam”, “Bilimsiz, Kurgusal Güldürü”, “Fername”, “Kiralık Oyun”, “Uzun Donlu Kişot”, “Beni Ben mi Delirttim?”, “Biri Bizi Dikizliyor”, “Kahraman Osman”, “Kökü Bitti Zıkkım Zulada”, “Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu”, “Fişne Pahçesu”, “Parasız Yaşamak Pahalı”, “Çok Tuhaf Soruşturma”, “Felek Bir Gün Salakken”, “Üç Kurşunluk Opera”, “Şu Gogol Delisi”, “Kırkambar-Gece Tiyatrosu”, “Seyircili Seyir Defteri”, “Köhne Bizans Operası”, “Parasız Yaşamak Pahalı”

Kitapları :

“Karagöz ile Boşverin Beni”, “Elveda SSK”, “Hacı Komünist”, “Eşeğin Fikri”, “Rum Memet”, “FerhAntoloji”, “Kalemimin Sapını Gülle Donattım”, “Falınızda Rönesans Var”, “Denememeler”, “İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You”, “Düşbükü”, “Ayna Merdiven”, “Kazancı Yokuşu”, “Seçme Sapan Şeyler”, “Kedittin Direniş”, “Oteller Kitabı”

Filmleri:

“Son Ders: Aşk ve Üniversite”, “Pardon”, “Şans Kapıyı Kırınca”, “Büyük Yalnızlık”, “Bir Bilen”, “Parasız Yaşamak Pahalı”, “Köşedönücü”, “Kızını Dövmeyen Dizini Döver”, “Aşk Dediğin Laf Değildir”