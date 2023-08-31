Türkiye semalarında beliren mavi ay görenleri hayran bıraktı!

Muğla’da çekilen mavi ay en ince detaylarına kadar görüntülendi. Türkiye genelinde gece saatlerinde net olarak görünen mavi ayın görüntüsü izleyenleri mest etti. Mavi ayın en büyük ve en güzel halinin kaydedildiği görüntüler, sabah ezanı ile birleşince ortaya farklı bir güzellik çıktı. Muğla’da görünen mavi ay adeta görsel şölen oluşturdu. Dünya'dan 357 bin 344 kilometre uzakta olan ay gece saatlerinde Dünya’ya uzaklığı 186 kilometre yakında görüntülendi.

DÜNYAYA 186 KM DAHA YAKIN!

Dünya’da nadir olarak görüldüğünü ifade eden doğa fotoğrafçısı Taner Genel, "Bu süper ay her ay bir kez görünen dolunaylardan çok farklı. 2-3 yılda bir gerçekleşiyor. Mavi ay, adı verilen süper Ay'ın renginin değiştiği anlamına gelmez. Normal zamanda ay dünyaya 357 bin 344 kilometre uzaklıkta ama bugün gerçekleşen ay Dünyaya 186 kilometre daha yakın" dedi.