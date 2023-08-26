Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un şehadet haberi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan annesine ulaştırıldı.

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi
Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi
Editör: Süleyman Daban
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Torun'un İlbistanlı köyünde yaşayan annesi Aysel Torun'un evine giden Toprakkale Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu ve askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.

Haberin ardından ailenin evinin önüne taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin babasının 2021'de vefat ettiği öğrenildi.

Evli ve bir çocuk babası Torun'un naaşı, yarın Kadirli ilçesinde ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un şehit olduğunu bildirmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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