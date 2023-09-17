Şehit polis Murat Akpınar toprağa verildi

Kayseri'de saldırıda yaralanan polis şehit oldu.

Kocasinan ilçesinde bir kıraathaneye elinde tüfekle giden A.T, beraberindeki M.T. ile iş yerindekilerle tartışmaya başlamıştı. Olaya müdahale eden polis memuru Akpınar, A.T'nin tüfekle ateş açması sonucu göğsünden yaralanmıştı.

34 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren polis Akpınar şehit oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Şehit eşi Demet Akpınar, polis üniformasıyla törene katıldı. Daha sonra Akpınar'ın naaşı Hulusi Akar Camisi'ne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazın ardından Akpınar'ın naaşı Polis Şehitliği'nde defnedildi.