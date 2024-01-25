Siirt'te korkunç ölüm! Tarım aracının altında kaldı

Siirt'in Tillo ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu aracın altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Siirt'te korkunç ölüm! Tarım aracının altında kaldı

Siirt'te Tillo ilçesinde Mehmet Reşit Özer’in kullandığı, pat pat diye tabir edilen tarım aracı, ilçeye bağlı Taşbalta köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Abdulhakim Özer ağır yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulhakim Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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