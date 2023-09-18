Silivri'de fabrika yangını! Ekipler yangını söndürmeyi başardı

İstanbul'un Silivri ilçesindeki otluk alanda meydana gelen yangın fabrikaya sıçradı. Fabrikada büyüyen yangını söndürmek için itfaiye ve AFAD ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol atlına alınarak söndürüldü.

Silivri'de fabrika yangını! Ekipler yangını söndürmeyi başardı
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İstanbul'un Silivri ilçesinde yangın paniği yaşandı. İlçedeki Alipaşa Mahallesi'ndeki bir otluk alanda saat 12.38'de yangın meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, bölgedeki meydana gelen yangın, bölgedeki plastik ambalaj fabrikasına sıçradı.

istanbul silivri fabrika yangını

Fabrikanın bahçesinde bulunan plastik konteynerlere sıçrayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, 12 itfaiye ile 11 AFAD ekibi tarafından müdahale edildi. Olay yerinde 2 ambulans tedbiren tutuldu.

Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü.

Soğutma çalışmaları başlatılan yangının, bir zanlının, yol kenarındaki kuru otları yakmasıyla başladığı tespit edildi. Kimliği belirlenen E.K. gözaltına alınırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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