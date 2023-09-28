Şirinevler'de Korkunç Patlama Çok Sayıda Yaralı Var

Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Çevredekiler Tahliye Ediliyor

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Çevrede tahliye çalışmaları başladı. Vatandaşlar binanın etrafından uzaklaştırıldı. Ciddi bir ses duyuldu, bizler de duyduk." ifadelerini kullandı.

Bahadır, "Doğalgaz patlaması yaşandı bunun neticesinde yangın başladı. Bir vatandaşımız rahmetli oldu, iki vatandaşımız yaralandı." dedi.