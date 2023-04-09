Sirkeci-Kazlıçeşme hattı durakları neler?
Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı projesi, İstanbul Avrupa Yakası sahil şeridinde hizmet verecek olan Sirkeci Kazlıçeşme hattı, toplam 8 duraktan oluşuyor.
Ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti ve bisiklet gibi imkanlarla İstanbulluları buluşturacak projenin açılışı için geri sayım başladı. Sirkeci Kazlıçeşme hattı, toplam 8 duraktan oluşacak.
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, şu açıklamada bulundu:
- Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattı gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrar kullanıma başlatıyoruz.
SİRKECİ - KAZLIÇEŞME HATTI DURAKLARI
• Sirkeci
• Cankurtaran
• Kumkapı
• Yenikapı
• Cerrahpaşa
• Kocamustafapaşa
• Yedikule
• Kazlıçeşme
Kaynak: Anadolu AjansıMersin'de peş peşe operasyonlar 3 ilde 'Paravan' operasyonu Gümüşhane'de korkunç kaza Avcılar'da inşaat alanında çökme