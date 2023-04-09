Sirkeci-Kazlıçeşme hattı durakları neler?

Ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti ve bisiklet gibi imkanlarla İstanbulluları buluşturacak projenin açılışı için geri sayım başladı. Sirkeci Kazlıçeşme hattı, toplam 8 duraktan oluşacak.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, şu açıklamada bulundu:

- Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattı gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrar kullanıma başlatıyoruz.

SİRKECİ - KAZLIÇEŞME HATTI DURAKLARI

• Sirkeci

• Cankurtaran

• Kumkapı

• Yenikapı

• Cerrahpaşa

• Kocamustafapaşa

• Yedikule

• Kazlıçeşme