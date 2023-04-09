Sirkeci-Kazlıçeşme hattı durakları neler?

Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı projesi, İstanbul Avrupa Yakası sahil şeridinde hizmet verecek olan Sirkeci Kazlıçeşme hattı, toplam 8 duraktan oluşuyor.

Sirkeci-Kazlıçeşme hattı durakları neler?
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
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Ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti ve bisiklet gibi imkanlarla İstanbulluları buluşturacak projenin açılışı için geri sayım başladı. Sirkeci Kazlıçeşme hattı, toplam 8 duraktan oluşacak.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, şu açıklamada bulundu:

- Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattı gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrar kullanıma başlatıyoruz.

SİRKECİ - KAZLIÇEŞME HATTI DURAKLARI

• Sirkeci
• Cankurtaran
• Kumkapı
• Yenikapı
• Cerrahpaşa
• Kocamustafapaşa
• Yedikule
• Kazlıçeşme

Sirkeci-Kazlıçeşme hattı durakları neler? - Resim : 1

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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