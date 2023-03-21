İstanbul'da metro seferlerine ramazan ayarı

Metro İstanbul, ramazan ayı nedeniyle metro saatlerine düzenlemeler getirdi. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır." denildi.