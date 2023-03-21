İstanbul'da metro seferlerine ramazan ayarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada bazı sefer saatlerinin uzatıldığı duyuruldu.
Metro İstanbul, ramazan ayı nedeniyle metro saatlerine düzenlemeler getirdi. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır." denildi.
#MetroDuyuru— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 21, 2023
Ramazan ayı sefer planlamamız aşağıdaki gibidir. 🚇 pic.twitter.com/52maasV8sq