İstanbul'da metro seferlerine ramazan ayarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada bazı sefer saatlerinin uzatıldığı duyuruldu.

İstanbul'da metro seferlerine ramazan ayarı
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Metro İstanbul, ramazan ayı nedeniyle metro saatlerine düzenlemeler getirdi. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır." denildi.

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