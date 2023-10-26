Sivas'ta Korkutan Yangın! Ekiplerin Müdahalesi Faciayı Önledi

Sivas'ta bir binanın çatısında yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Sivas'ta Korkutan Yangın! Ekiplerin Müdahalesi Faciayı Önledi
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Sivas’ta binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Üçlerbey Mahallesi, Yahyabey Caddesinde bulunan Acun apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, binanın çatısında nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sivas # Sivas # yangın
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