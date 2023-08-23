“Talas’ta Kış Hazırlıkları” adıyla organizasyon düzenlendi! Ücretsiz birçok imkan sunuluyor

Talas Belediyesi tarafından her yıl “Talas’ta Kış Hazırlıkları” adıyla düzenlenen organizasyon bu yıl 2-10 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“Talas’ta Kış Hazırlıkları” adıyla organizasyon düzenlendi! Ücretsiz birçok imkan sunuluyor
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“Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri” çerçevesinde düzenlenecek olan organizasyonda vatandaşlar kışlık ürünlerini yine kendi elleriyle hazırlayacaklar.

ÜCRETSİZ BİRÇOK İMKAN SUNULUYOR!

Reşadiye Mahallesinde bulunan eski stadyum içerisinde gerçekleştirilecek organizasyonda ev hanımları reçelden turşuya, meyve suyundan konserveye, yufka ve kuskustan salçaya kadar pek çok kışlık ürünü hazırlama imkanı bulacak.

“Talas’ta Kış Hazırlıkları” adıyla organizasyon düzenlendi! Ücretsiz birçok imkan sunuluyor - Resim : 1


Alana gelen vatandaşlara birçok hizmetin sunulduğu organizasyonda ücretsiz domates çekme işleminin yanında salça kazanı, tuz, bulaşık deterjanı ve bulaşık süngeri de ücretsiz olarak veriliyor.
Merakla beklenen organizasyonla ilgili bilgi ve randevu almak isteyenler, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında 0531 421 25 25 numaralı telefonu arayabilecekler.

“Talas’ta Kış Hazırlıkları” adıyla organizasyon düzenlendi! Ücretsiz birçok imkan sunuluyor - Resim : 2

“Talas’ta Kış Hazırlıkları” adıyla organizasyon düzenlendi! Ücretsiz birçok imkan sunuluyor - Resim : 3

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