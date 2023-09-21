Tamirciye bıraktığı araç hurdaya döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen cipin sahibi tarafından kaportacıya bırakıldığı, tamirci yakının araçla ailesini ziyarete gittiği öğrenildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet ile Akhisar mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Akhisar Mahallesi'nden Cumhuriyet Mahallesi'ne seyir halinde olan Tayyip Yasir A. (22) yönetimindeki 16 AEM 160 plakalı hafif ticari, sollama yaparken karşı yöne geçen sürücü Hediye F. (27) yönetimindeki 16 AFK 978 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile cipteki yolcular Halide F. (26), Suna F. (15), Onur F. (4) ve Dilek F. (7) yaralandı.