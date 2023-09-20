Muğla'da düzensiz göçmenler yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahilde 4 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da düzensiz göçmenler yakalandı
Muğla'da sahilde 4 düzensiz göçmen yakalandı
Editör: Süleyman Daban

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sarıyarlar Koyu sahilinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce, sahilde 4 düzensiz göçmen yakalandı, bir bota da el konuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # düzensiz göçmenler # muğla
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