Trabzon'da Fırtına Sonrası Bir Çok İlçesinde Yangın Çıktı

Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir çok yangının yaşandığı şehirde akşam saatlerinde Sürmene ilçesi, Yeniay mahallesi Baştımar mevkiinde çıkan yangında 40 arı kovanının ve bir evin yandığı öğrenildi. Çıkan yangının ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangında herhangi bir can kaybı olmadı. Maçka ilçesi Esiroğlu mevkiinde şiddetli rüzgar ve fırtınaların ardından ormanlık alanda yangın çıkarken yangına itfaiye ekipleri bölgenin sarp ve ulaşılamaz olması nedeniyle müdahale edemezken yangının büyümesinden endişe ediliyor.

Çıkan yangınlarla ilgili son durumu paylaşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım şunları söyledi:

- Hepimize geçmiş olsun. Sürmene’de, Maçka’da ve Akçaabat’ta küçük çaplı yangınlar var ama en büyüğü Sürmene’deki. Akçaabat ve Maçka’daki yangınlar söndürüldü. Şimdi de Sürmene’dekini kontrol altına almaya çalışıyoruz. İtfaiye yangın söndürme araçları ve ekipler buradaki yangına müdahale ediyor. Tedbir amaçlı olarak tespit ettiğimiz 17 adet evin tahliyesini gerçekleştiriyoruz. 7 tanesini şu ana kadar boşalttık. Bunların hepsi tedbir amaçlı. Bu evlerden çıkan vatandaşlarımız güvenli yerlere yerleştirildi. Yangınlar çok büyük orman yangınları değil ancak çok büyük bir rüzgar var, bu rüzgar da her zaman aynı yönden esmiyor. Farklı yönden estiği için de arkadaşlarımız kendilerini güvenli bir duruma alarak yangını söndürme çalışmalarını yapmaları gerekiyor. Dumandan etkilenen üç tane arkadaşımız şu an hastanede. Hayatı tehlikeleri yok. Şimdilik durum bu. Ekipler gelmeye devam ediyor, inşallah kısa zamanda söndürülür diye temenni ediyoruz.