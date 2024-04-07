Trafik kazasında 6 kişi yaralandı!

Kaza, İlçe merkezi Şehit Oğuzhan Aydınbelge Caddesi'nde yaşandı.

A.Y. (36) yönetimindeki 42 YE 629 plakalı otomobil ile G.K'nin (29) kullandığı 42 DK 180 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin de aralarında olduğu, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.