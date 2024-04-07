Trafik kazasında 6 kişi yaralandı!

Kaza, Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Trafik kazasında 6 kişi yaralandı!
Editör: Yağmur Biçen

Kaza, İlçe merkezi Şehit Oğuzhan Aydınbelge Caddesi'nde yaşandı.

A.Y. (36) yönetimindeki 42 YE 629 plakalı otomobil ile G.K'nin (29) kullandığı 42 DK 180 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin de aralarında olduğu, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şaka yapan arkadaşını bıçakladı!Şaka yapan arkadaşını bıçakladı!Yurt
Bayramda bankalar açık olacak mı?Bayramda bankalar açık olacak mı?Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Konya # trafik kazası
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! 7 Nisan hava durumu...
Meteoroloji uyardı! 7 Nisan hava durumu...
Bayramda bankalar açık olacak mı?
Bayramda bankalar açık olacak mı?
Özgür Özel, YSK önüne çağrı yaptı!
Özgür Özel, YSK önüne çağrı yaptı!
Şaka yapan arkadaşını bıçakladı!
Şaka yapan arkadaşını bıçakladı!
Hafta sonu hava durumuna hazırlıklı olun! 6 Nisan hava durumu...
Hafta sonu hava durumuna hazırlıklı olun! 6 Nisan hava durumu...
Öne Çıkanlar "Hükümet bu zaaftan kurtulmazsa ayakta kalamaz!" | Ulusal Haber "Hükümet bu zaaftan kurtulmazsa ayakta kalamaz!" | Ulusal Haber Bir ilçede daha seçim yenilenecek! Bir ilçede daha seçim yenilenecek!