Köylüler Evsiz Kaldı: Yardıma Vatan Partisi Yetişti

Muğla'da belediyenin imar plansızlığı sebebiyle kış ortasında köylülerin evleri yıkılmaya başlandı. Vatandaşların imdadına Vatan Partisi yetişti. İl Başkanı Avukat Emre Aykın, yıkım ekiplerine mevzuatı anlattı, çaresiz köylülerin sesi oldu.

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Devlet kurumlarının imar plansızlığı köylülerin ata toprağı evlerinin yıkılmasına sebep oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Belediye ekipleri, hukuki süreç tamamlanmadan kış ortasında köylülerin evini yıkmaya başladı.

Köylülerin imdadına Vatan Partisi yetişti. İl Başkanı Avukat Emre Aykın, yıkım yetkililerine karşı köylülerin hakkını savundu.

İl Başkanı Emre Aykın, yıkım ekiplerine hukuksal mevzuatı tek tek anlatı. Köylülerin sesi oldu.

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# vatan partisi # muğla
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