Kömür ve Soba Maliyetleri Cep Yakıyor

Yüksek doğal gaz faturaları vatandaşları sobaya yönlendiriyor. Talep artınca sobanın fiyatı yükselişe geçti. Fiyatlar 2'ye katlandı.

Kömür ve Soba Maliyetleri Cep Yakıyor


Havalar soğudu, doğal gazlar açıldı. Gelen faturalar ise hane bütçesini zorluyor.

Isınma ihtiyacını daha ucuza karşılamak isteyen vatandaş ise sobacıların yolunu tutuyor. Ancak soba fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 100'lük artış var.

Sobaların çeşitlerine göre fiyatları da değişiyor. En ucuz bir sobanın fiyatı 4 bin liradan başlıyor. 23 bin liraya satılan soba da mevcut.

Kovalı sobalar 4 bin liraya satılıyor. Ancak çabuk soğuduğu için ısınma maliyetini tırmandırıyor.

Sobanın yanı sıra kömür maliyetlerinde de artış var. 25 kiloluk yerli kömür 200 liradan satılıyor. Ortalama 4 kişilik bir aile bir torba kömürü 2 günde bitiriyor. Aylık olarak maliyet 3 bin lirayı buluyor.

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# kömür # soba
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