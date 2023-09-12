Libya'daki sel felaketinde ölü sayısı 5 bini aştı, on binlerce insan kayıp

Libya’da şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 200'e, kaybolanların sayısı ise 10 yükseldi. Libya uzmanı Celel Harchaoui, BBC’ye verdiği demeçte ölü sayısının birkaç bine ulaşabileceğini söylemişti.

Libya'daki sel felaketinde ölü sayısı 5 bini aştı, on binlerce insan kayıp
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Libya’nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası’nın Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda’da yol açtığı sel felaketi etkisini sürdürüyor. Libya medyasının haberlerine göre sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi. Kızılhaç ise sel sonrasında kayıp kişilerin sayısının 10 bin ulaştığını aktardı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yaptığı açıklamada, 14 ton malzeme, ilaç, ekipman ve tıbbi personel taşıyan bir uçağın yardım için Bingazi'ye gideceğini duyurdu.

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 LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİNDE ÖLÜ SAYISI 5 BİNİ AŞTI, ON BİNLERCE İNSAN KAYIP!

Selden çok etkilenen Derna’da sel felaketinin iki barajın çökmesinden kaynaklandığı, 30 milyon metreküpten fazla suyun şehre dağıldığı öğrenildi. Öte yandan ülkenin batısındaki ve doğusundaki iki ayrı yönetim dün uluslararası yardım çağrısında bulunurken, 3 günlük yas ilan etmişti.

Libya'daki sel felaketinde ölü sayısı 5 bini aştı, on binlerce insan kayıp - Resim : 2
Libya’da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden bu yana doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuyu ise “Başbakan” Ossama Hamad yönetiyor.

Libya'daki sel felaketinde ölü sayısı 5 bini aştı, on binlerce insan kayıp - Resim : 3

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