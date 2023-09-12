26 kişinin hayatını kaybettiği Kavak Apartmanı'na ilişkin iddianame kabul edildi! Sanıklara 22 yıl hapis istemi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan Kavak Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan apartmanda 26 kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş da yaralandı. Olay sonrası yürütülen soruşturma sonucunda aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile Mustafa T., Serdar Çelebi K. ve Fatma D. isimli şahıslar tutuklandı, Mine S. S. ve Ömer Faruk Ö. isimli şahısların ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

26 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAVAK APARTMANI'NA İLİŞKİN İDDİANAME KABUL EDİLDİ!

Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, belediye başkanı seçilmeden önceki yıllarda yapılan binanın müteahhidi olan Ökkeş Kavak ile diğer sanıkların, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianamede, binanın yapımına ruhsatsız olarak 1998 yılında başlandığı ve 2001'de tamamlandığı belirtilirken, yıkılan binanın 26 Aralık 2013'te inşasına yeni başlanmış gibi gösterilerek sahte evrakla yapı ruhsatı düzenlendiği ve binanın yapı izin belgesinin olmadığı kaydedildi.

BİLİRKİŞİ TARAFINDAN RAPOR HAZIRLANDI!

İddianamede, 26 kişinin hayatını kaybettiği Kavak Apartmanı arsa sahibi A.G. tarafından ibraz edilen yapı ortaklığı sözleşmesi uyarınca binanın yapıldığı tarih itibarıyla yapım sorumlularının sanıklar Ökkeş Kavak ve Mustafa T. olduğu, binanın yapı ruhsatı alındığı tarihte müteahhidinin Ökkeş Kavak, şantiye şefinin Serdar Çelebi K., uygulama denetçisinin Mine S.S., kontrol elemanın Ömer Faruk Ö., laboratuvar teknisyeninin Fatma D. olduğu Karadeniz Teknik Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporunda yer aldı.

Binanın yapıldığı tarih itibarıyla herhangi bir zemin etüdü, statik proje hesap raporu olmaksızın yapıldığı ve donatı detaylandırmasının yetersiz olduğu belirtilen raporda, kullanılan malzemelerin kalitesinin yetersiz olduğu kaydedildi.

SAHTE ZEMİN ETÜDÜ RAPORU DÜZENLENMİŞ!



Zemin etüt raporunda R.K. adına atılı imzanın bu kişiye ait olmadığının tespit edildiği belirtilen raporda, "Söz konusu zemin etüt raporunun da sahte olarak düzenlenerek binanın ruhsatlandırma aşamasında kullanıldığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Binaya ilişkin düzenlenen tutanaklarda yer alan imzaların söz konusu kişilere ait olmadığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şunlara yer verildi: