Kastamonu’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler yakalandı!

Kastamonu’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon ile birlikte 5 kişi yakalandı.

Kastamonu’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler yakalandı!
Kastamonu’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler yakalandı!
Editör: Süleyman Daban
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Kastamonu’da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 5 şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde 4 ekip ve 22 personel ile yaptığı operasyon sonucu haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 5 şahsı yakaladı.

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Hakkında "ihmal sonucu kasten öldürme" suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan N.G., 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl 25 ay 32 gün hapis cezası bulunan A.O.O., "hırsızlık" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan H.A., 'hırsızlık' suçundan 10 ay hapis cezası bulunan H.B. ve hırsızlık suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan K.D., polis ekiplerince yakalandı.
Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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