Obrukları buzdolabı gibi kullanıyorlar

Toroslar'daki Çimi Yaylası'na çıkan yöre halkı süt ürünlerini derinliği 50 metreye ulaşan obruklarda muhafaza ediyor.

Havaların ısınmasıyla Çimi Yaylası'na çıkan yöre halkı, kış ayları gelinceye kadar yaşamlarını bölgede kurdukları barakalarda sürdürüyor.

Yaylacılar elektriğin olmadığı bu noktada gıdalarını sıcaklığın sıfır ile 5 derece arasında değiştiği derin obruklarda saklıyor.

Bölgede yaşamını sürdürenler peynir, yoğurt ve tereyağı gibi gıdaları doğal serinliğin olduğu obruklarda aylarca bozulmadan muhafaza ediyor.

Yaylalar, yaz sıcağının kavurucu etkisinin en fazla hissedildiği zamanlarda oldukça serin olan havası dolayısıyla tercih ediliyor.