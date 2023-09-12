DASK'ın kapsamı genişliyor! 2024'te hayata geçecek

DASK'ta kapsam genişliyor. Değişiklik sonrası 'zorunlu deprem sigortası' kavramı yerini 'afet sigortası'na bırakacak. DASK'ta yapılacak kapsam değişikliğiyle, depremin yanında, sel, orman yangını, dolu, heyelan gibi tüm doğal afetler tek teminatta yer alacak.

2024'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Zorunlu afet sigortası, 2024 yılında hayata geçirilecek. 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programa göre, tüm afet tehlikelerini kapsayacak afet sigortası geliştirilerek yaygınlaştırılacak.

Yeni uygulamada teminatların da enflasyona endeksli olarak artırılması hedefleniyor. Sigorta yaptıranlar kapsamlı bir poliçe satın alarak her türlü afete karşı korunacak. Prim ödemeleri de buna göre ayarlanacak.