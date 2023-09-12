DASK'ın kapsamı genişliyor! 2024'te hayata geçecek

İki büyük depremin ardından tartışma konusu olan DASK'ta genişlemeye gidiliyor. DASK'ta yapılacak kapsam değişikliğiyle, depremin yanında, sel, orman yangını, dolu, heyelan gibi tüm doğal afetler tek teminatta yer alacak.

DASK'ın kapsamı genişliyor! 2024'te hayata geçecek
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DASK'ta kapsam genişliyor. Değişiklik sonrası 'zorunlu deprem sigortası' kavramı yerini 'afet sigortası'na bırakacak. DASK'ta yapılacak kapsam değişikliğiyle, depremin yanında, sel, orman yangını, dolu, heyelan gibi tüm doğal afetler tek teminatta yer alacak.

2024'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Zorunlu afet sigortası, 2024 yılında hayata geçirilecek. 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programa göre, tüm afet tehlikelerini kapsayacak afet sigortası geliştirilerek yaygınlaştırılacak.

DASK'ın kapsamı genişliyor! 2024'te hayata geçecek - Resim : 1

Yeni uygulamada teminatların da enflasyona endeksli olarak artırılması hedefleniyor. Sigorta yaptıranlar kapsamlı bir poliçe satın alarak her türlü afete karşı korunacak. Prim ödemeleri de buna göre ayarlanacak.

DASK zararları karşılıyor mu? Süreç nasıl işliyor?DASK zararları karşılıyor mu? Süreç nasıl işliyor?Yaşam

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# DASK
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