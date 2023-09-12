Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya destek açıklaması! Ekipler bölgeye gidiyor

Libya'da yaşanan Daniel fırtınası ve fırtınanın meydana getirdiği sel felaketi uluslararası dünyayı harekete geçirdi. Türkiye de Libya'da yaşanan acı tabloya kayıtsız kalmadı. Bölgedeki büyük felaket ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi.

EKİPLER BÖLGEYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal meyda hesabından Libya'da meydana gelen sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, felaket nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi. Libya halkına da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

- Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD’ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi’ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir. Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personellerinin de bölgedeki saha çalışmalarına katılacağını bildirdi. Erdoğan, personellerin içerisinde 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, barınma ve insanı yardım malzemelerinin kurulum ve dağıtım çalışmalarında yer almak üzere Kızılay, UMKE ve STK mensuplarının da olduğunu söyledi.