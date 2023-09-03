Orta Afrika'da Çinli şirkete saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın taşıyan konvoya saldırıda 2'si Çinli 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası şirket yetkilileri güvenlik düzeyini en üst seviyeye çıkardı.

Orta Afrika'da Çinli şirkete saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti
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 Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Güney Kivu eyaletinde Çin madencilik şirketine ait altınları taşıyan konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 2'si Çin vatandaşı 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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SALDIRININ SEBEBİ HIRSIZLIK

Orta Afrika'da Çinli şirkete saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti - Resim : 2

Yerel yetkililerin açıklamasında, Fizi bölgesinde Kimbo Nehri yakınında gerçekleşen olayda saldırganların konvoydan büyük miktarda altın çaldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden bir asker ve şoförün yanı sıra Çinli madencilik şirketinin 2 çalışanının yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.

Yer altı kaynakları bakımından zengin KDC'de birçok Çinli maden şirketi faaliyet gösteriyor.

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SİLAHLI ÖRGÜTLER YERALTI KAYNAKLARI İÇİN SAVAŞIYOR

Orta Afrika'da Çinli şirkete saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti - Resim : 4

Ruanda, Burundi ve Tanzanya ile komşu sınır eyaleti olan Güney Kivu'da çok sayıda yasa dışı silahlı örgüt yer altı kaynaklarının kontrolü için silahlı mücadele yürütüyor.

2021 yılında Güney Kivu'daki madende çalışan 5 Çin vatandaşı kaçırılmıştı. Çin'in Kinşasa Büyükelçiliği, olayın ardından ülkedeki vatandaşlarına, hükümete karşı savaşan gerilla gruplarının faal olduğu sınır eyaletleri Güney Kivu, Kuzey Kivu ve Ituri'yi terk etme çağrısında bulunmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# afrika # Kongo Demokratik Cumhuriyeti # çin # Altın
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