Motorcunun durumu kritik! Kartal'da aşırı hız kazaya neden oldu

Motorcu arkadaşlarıyla hızlı bir şekilde ilerlerken kullandığı motosikletin hâkimiyetini kaybetti. Hayati risk hala devam ediyor.

Motorcunun durumu kritik! Kartal'da aşırı hız kazaya neden oldu
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Kartal'da sahil yolu üzerinde hız yapan bir motosikletli, motorun hâkimiyetini kaybederek metrelerce sürüklendi. Başka araçlara çarparak durabilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

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AŞIRI HIZIN SONU KAZA İLE BİTTİ

Motorcunun durumu kritik! Kartal'da aşırı hız kazaya neden oldu - Resim : 2

Olay, saat 03.00 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Turgut Özal Bulvarı Maltepe istikametinde meydana geldi. İddiaya göre ismi ve motorunun plakası öğrenilemeyen sürücü diğer motorcu arkadaşlarıyla hızlı bir şekilde ilerlerken kullandığı motosikletin hâkimiyetini kaybetti ve motosikletle birlikte sürüklenmeye başladı. Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgilere göre yaklaşık 100 metre sürüklenen genç sağ şeritteki park halindeki araçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde yerde yatan genç motosikletliye çevredeki diğer sürücüler yardım etmeye çalıştı. Yine çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yatan genci Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Yılmaz Ayın:

- Şurada karşıda oturuyorduk. Motorcu arkadaş geliyordu, bir anda kaydı ve motorun üzerinden düştü, aracın altına girdi. Motor da 100 metreye yakın sürüklendi. Ben bile olayın etkisinden çıkamadım. Umarım arkadaş kurtulur.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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