Bursa Mudanya'da çıkan yangın kontrol altına alındı!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında, dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

MUDANYA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangına çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçilerinin çalışmalarıyla yangın, kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

25 HEKTAR ALAN YANDI

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Demirtaş, yangından 25 hektar alanın etkilendiğini de kaydetti.