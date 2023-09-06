Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Dolar kurunun ortalama olarak 2023'te 23,9, 2024'te 36,8, 2025'te 43,9, 2026'da 47,8 olması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı OVP sunumunda şu notlar yer aldı:

•Orta Vadeli Program OVP Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecini başlatmaktadır. •Makro politikaları temel ekonomik büyüklükleri toplam gelir ve gider tahminlerini bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren temel politika dokümanıdır. • OVP, kamu kesimi ve özel kesim için öngörülebilirliği artıran bir yol haritası niteliği taşımaktadır. • Üç yıllık bir perspektif le 2024 2026 dönemini kapsayacak olup, Cumhurbaşkanı Kararıyla resmileşmektedir. • OVP’de 2024 2026 dönemine ilişkin temel amaçlar, makroekonomik hedefler ve politikalar ile öncelikli yapısal alanlar yer almaktadır. • Programın ilk yılında uygulanacak politikalara ve somut tedbirlere ayrıntılı olarak 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer verilecektir.