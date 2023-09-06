Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Dolar kurunun ortalama olarak 2023'te 23,9, 2024'te 36,8, 2025'te 43,9, 2026'da 47,8 olması bekleniyor
OVP, ekonomide güven ve istikrarı sağlamak, enflasyonu düşürmek, büyüme ve istihdamı artırmak, sosyal adalet ve refahı güçlendirmek yönelik politikaları belirler. OVP, her yıl Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna açıklanır. İşte o açıklama bugün yapıldı.
ORTA VADELİ PROGRAM (2024-2026)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı OVP sunumunda şu notlar yer aldı:
•Orta Vadeli Program OVP Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecini başlatmaktadır. •Makro politikaları temel ekonomik büyüklükleri toplam gelir ve gider tahminlerini bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren temel politika dokümanıdır. • OVP, kamu kesimi ve özel kesim için öngörülebilirliği artıran bir yol haritası niteliği taşımaktadır. • Üç yıllık bir perspektif le 2024 2026 dönemini kapsayacak olup, Cumhurbaşkanı Kararıyla resmileşmektedir. • OVP’de 2024 2026 dönemine ilişkin temel amaçlar, makroekonomik hedefler ve politikalar ile öncelikli yapısal alanlar yer almaktadır. • Programın ilk yılında uygulanacak politikalara ve somut tedbirlere ayrıntılı olarak 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer verilecektir.
OVP HAZIRLIKLARI II: PAYDAŞ GÖRÜŞMELERİ
Sunumun devamında Yılmaz:
1.Hizmet İhracatçıları Birliği (15 Haziran 2023) 2. İş Dünyası Temsilcileri ile İstişare Toplantısı (21 Temmuz 2023) TİM, DEİK, MÜSİAD, TÜSİAD, TESK, TOBB, TÜRKONFED, YASED, İTO, İSO, TİSK 3. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile İstişare Toplantısı (27 Temmuz) 4. Memur Sendikaları Temsilcileri ile İstişare Toplantısı (31 Temmuz) Memur SEN , Kamu SEN 5. İşçi Sendikaları Temsilcileri ile İstişare Toplantısı (01 Ağustos 2023) TÜRK İŞ , HAK İŞ, DİSK 6. İş Dünyası Temsilcileri ile İstişare Toplantısı (08 Ağustos) TOBB, DEİK, TİM, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, ASKON, TÜRSAB, TÜMSİAD, TMB, UND, İTO, İSO, ATO, ASO, MESİAD, İGİAD, TAMPF, BMD, PERDER, GDP, TÜRES, KONUTDER, e-ticaret platformları.