Hırsızlık suçundan aranıyordu! Kıskıvrak yakalandı

Hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Hırsızlık suçundan aranıyordu! Kıskıvrak yakalandı

 Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hırsızlık suçu nedeniyle hakkında 10 yıl, 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahsın yerini belirledi.

Karaköprü ilçesine bağlı Kızılburç kırsal Mahallesinde olduğu tespit edilen şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan aranıyordu! Kıskıvrak yakalandı - Resim : 1


Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine gönderilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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