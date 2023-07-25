Mısır tatilini en ucuza getirmenin yolları! Cebinize hitap eden yurt dışı tatili!
Ortadoğu'nun en merak edilen ülkelerinden Mısır'ın eşsiz doğası, piramitleri, mükemmel sahilleri ve uçsuz bucaksız çölleri ile ziyaretçilerini bekliyor. En ucuz şekilde Mısır tatili yapmanın yollarını gelin beraber inceleyelim. İşte Mısır tatilini en ucuza getirmenin yolları!
Ortadoğu kültürünün sıcak yüzü, Afrika'nın ise sevimli esintilerini Mısır tatili sırasında hissetmek mümkün. Devasa taşlardan oluşmuş Mısır piramitleri önünde hatıralar biriktirirken, sahil kenarında yılın tüm yorgunluğunu da atabilirsiniz. Sizler için Mısır tatilinin en ucuz yollarını derledik.
Mısır Sharm El Sheikh Şehri
BİR HAFTALIK MISIR TATİL MALİYETİ
Bir hafta boyunca Mısır'da dört şehir gezebilirsiniz. Bunun için vize ücreti, kahvaltı dahil oteller, şehirlerarası otobüsler, yemek masrafları, müze ve tapınak ücretleri, cam tabanlı tekne gezisi, yemekli tekne turları hatta uber kullanımı tüm masraflara dahil. Kalem, kalem ücretler:
Vize ücreti: 25$
Kahvaltı dahil oteller (5 gece): 68$
Şehirlerarası otobüsler (4 otobüs): 35$
Yemek (öğün başı): 3$
Müze ve tapınak girişleri: 7-8$
Cam tabanlı tekne gezisi: 10$
Yemekli tekne turu: 20$
Uber ve taksi (yolculuk başına): 1-5$
Kişi başı toplam maliyet ise 300$ buluyor.
Mısır Luksor Şehri
Gidilen dört şehir ise Kahire, Luksor, Sharm El Sheikh ve Hurghada olarak sırt çantamızın içindeki harita rotamızda bulunabilir.
Mısır Kahire Şehri
Öğrenciler eşsiz bir tatil deneyimini kaçırmayın. Şimdiden iyi tatiller.