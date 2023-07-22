Türkiye’nin en serin yerleri! Kavurucu sıcaklardan kaçanlara buralara gidiyor

Uzmanlar bu yıl yüzyılın en sıcak yazının yaşanacağını belirtti. Sıcaklar tatil anlayışını etkiledi. Özellikle sıcak bölgelerde yaşayan kişiler denize rağmen şehirlerini terk etmek istedi. Kavurucu sıcaklar denize girmeyi hatta güneşlenmeyi bile kabusa çevirdi. Ancak hem hafif güneşin ve sıcaklığın hem de denizin keyfini çıkarmak isteyenlerin adresi değişti. Gelin beraber en serin yerleri inceleyelim.

İŞTE TÜRKİYE’NİN EN SERİN YERLERİ

AYDER YAYLASI

Rize’nin en güzel yeri olan Ayder Yaylası doğa ile iç içe olanlar için muhteşem bir yerdir. Göllerinde rahatlıkla yüzebilir. Öte yandan doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.

ŞİLE

İstanbul’a yakın olanların gidebileceği en serin yerdir. Şile hem Karadeniz’e hem de Marmara’ya denizi olan nadir konumlardan biridir. Burada denizin tadını çıkartırken diğer yandan güneşin kavuruculuğundan uzak bir serinlikte güneşlenirsiniz.

TATVAN

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayanların kaçış noktası olan Tatvan, Van gölüne olan kıyısı ve dağların esintisi arasında muhteşem bir tatille sizi karşılar. Tatvan da hem yöresel yemeklerin tadına varacak hem de sakinliğiyle kafa dinleyeceksiniz.

BARAKLI GÖLLER BURSA

Marmara ve iç Ege yaşayanların kaçamak noktası olan Baraklı Göller doğanın tadını çıkarabileceğiniz en güzel alanlardır. Baraklı Göllerdeki göllerde yüze bilir. Ormanlık alanlarda gezebilir hatta kamp yapabilirsiniz.

SİVAS KAMP ALANI

Doğu’ya yakın olan herkesin gidebileceği Sivas Kamp alanı yoğun iş temposundan kaçıp sakinleşebileceğiniz yerlerden biri. Hırkalarınızı giyeceğiniz ayaklarınızı uzatacağınız bu kamp alanında yaz tatilinin en dolusunu geçirebilirsiniz.