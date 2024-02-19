Ali Yerlikaya açıkladı! Bozdoğan-3 operasyonları...

Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan-3 operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi

Ali Yerlikaya açıkladı! Bozdoğan-3 operasyonları...
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin'de jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 123 tim, 1628 personelin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Bozdağan-3 operasyonlarının gerçekleştirildiğinin bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Silopi, Şırnak Merkez, Kumçatı, Lice, Nusaybin, Hozat, Almus, Yüksekova, Kozluk, İskenderun ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda 910 anti-tank mühimmatı, 910 RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği, patlamaya hazır hale getirilmiş, düzenekleri kurulmuş 5 kilogram patlayıcı maddesi, zaman ayarlı EYP anahtar sistemi, el bombası, bombaatar mühimmatı, havan mühimmatı, LMGK makineli tüfeği, 2 MG-3 makineli tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, 1 gece görüş dürbünü, G-3 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 54 role, 25 tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınakların tek tek tespit edilip imha edildiğini belirten Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.

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