İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt!

İBB'nin kuruluşu İETT ve iştirak şirketi İSBAK tarafından dizelden elektrikli hale dönüştürülen otobüsler, İETT Edirnekapı Garajı'nda düzenlenen programda tanıtıldı. Tanıtımda konuşan Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. İmamoğlu, Akşener'le diyalog kurmak istediğini de söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ, TOPU KURULLARA ATTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkanlık için yola çıktığını belirtti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Sayın Genel Başkanımızın bir destek vermesi ve 'adayımızdır' demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir kanaattir, tariftir." dedi. İmamoğlu, bundan sonraki süreçte parti kurulunun karar alacağını hatırlattı ve şunları söyledi:

- Cumhuriyet Halk Partisinin bir evladı olarak İBB Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum. 'Bu yolculukta varım' demekle fikrimi, niyetimi açıklamıştım. Bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Partimizin, tüzüğümüzün gerekleri var. Bu yolculuğuma tabii ki Sayın Genel Başkanımızın bir destek vermesi ve 'adayımızdır' demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir kanaattir, tariftir. Bundan sonrası tabii ki partimizin kurullarının alacağı, netleşecek kararların verileceği makamlardır. Bunların başında Genel Başkanımızın kanaatinden sonra parti meclisi gelir. O kararlar da alındıktan sonra tamamen resmiyete kavuşur ve var olan yolculuğumuz resmiyetiyle emin adımlarla bir yolculuğa dönüşür.

AKŞENER'E GÖZ KIRPTI

İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programlarına kendisinin davet edilmediği" iddiasına ilişkin, "Bu sorunun muhatabı değilim." değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu ile her zaman görüştüğünü ifade eden İmamoğlu, diyaloğunu hiç kesmediğini bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de görüştüklerini aktaran İmamoğlu, Akşener'in İstanbul için yola çıktıklarına yönelik açıklamasıyla ilgili bir istişareleri veya diyaloglarının başlamadığını belirterek, "Bunun olması için önce bizim siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olgunlaşması değerlidir. Tabii ki kendileriyle de sohbet etmeyi, diyalog kurmayı daha önce olduğu gibi isterim." dedi.