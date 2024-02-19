Jandarmadan ‘Zıpkın-1’ operasyonu

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan uygulama ve düzenlenen operasyonlarda 3 bin 480 şahıs sorgulanırken 9 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmadan ‘Zıpkın-1’ operasyonu
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca suç unsurlarına ve suçlulara göz açtırmamak için 169 personel ile Kızılpınar Dar Sokaklar Aranan Şahıslar Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı. ‘Zıpkın-1’ adı verilen operasyonda 169 personel görev aldı.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki operasyon ve uygulamada toplamda 3 bin 480 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda aranması olan 37 kişi yakalandı.
Ekiplerine operasyonunda 9 kaçak göçmende yakalandı.
Uygulamalarda 350 araçta sorgulanırken aranan 1 bir araç ele geçirildi.

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# jandarma # Tekirdağ
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