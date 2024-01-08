Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çin'e Övgü! Çin'in Kalkınma Planını Öven Yazı Kaleme Aldı
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin’in kalkınma sürecine dair bir yazı kaleme aldı. Çin’i bir "kalkınma makinesi" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, planlama vurgusu yaptı. Çin’in sağlıklı bir planlamayla kaynaklarını en verimli şekilde kullanan ülke olduğunu belirtti.
CHP’nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesine Çin Halk Cumhuriyeti’nin kalkınma hamleleriyle ilgili övgü dolu bir yazı kaleme aldı.
"Çin: Kalkınma Makinesi" başlıklı yazıda Kılıçdaroğlu, Çin'in sağlıklı bir planlamayla kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı başaran ülke olduğunu belirtti.
- Sağlıklı bir planlamayla kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı başaran ülke... Üniversiteleri bilgi üreten ülke... Yetenekli gençlerini dünyanın en önemli üniversitelerine göndererek “yüksek yetenek inşası”nı sağlayan ülke... Bir teknoloji devi olma yolunda hızla ilerleyen ülke... Enerji kaynaklarının yetersizliğine rağmen bir "kalkınma makinesi"ne dönüşen ülke... Evet, kısaca Çin’i böyle tanımlayabiliriz.
Kılıçdaroğlu, Çin’in, izlediği politika ile dünya üzerindeki sayılı üretim merkezlerinden birine dönüştüğünü yazdı.
- Çin, "yüksek yetenek inşası" ile teknolojideki hızlı gelişmeye uyum sağlamış, bilimde-teknolojide dünyanın önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. İzlediği politika, Çin’i, bugün dünyanın sayılı üretim merkezlerinden birine dönüştürmüştür... Batı’nın üretim devleri, Çin pazarına girmek için yarışmakta ve Çin bu yarışı kalkınma sürecinde avantaja dönüştürmektedir.
Eski CHP lideri, Çin’in devletlerin iç işlerine karışmayan tutumuyla sadece Asya-Pasifik’te değil, Afrika’da da en güçlü aktör olduğunu vurguladı. Çin’in Kuşak Yol İnisiyatifine de değinen Kılıçdaroğlu, Kuşak Yol'un Türkiye için de önemine dikkat çekti.
- İçeride bir kalkınma makinesine dönüşen Çin, "İpek Yolu Projesi"yle Orta Asya-Kafkaslar ekseninde Karadeniz ve Akdeniz’e bağlanmak istemektedir. Tarihteki İpek Yolu’nun canlanmasının Çin ekonomisine ciddi katkılar yapacağını hepimiz biliyoruz. Bunun jeopolitik ve jeostratejik açıdan da önemi yadsınamaz. Türkiye’nin de bu projeden büyük yararlar sağlayacağı kesin.