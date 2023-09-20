Yanlış dudak dolgusu kadını hastanelik etti! Yanlış dolgu uygulaması çok ağır bedeller ödetiyor uzmanlar uyardı!

Sosyal medya hesabından, yaptırdığı dudak dolgusunun sadece birkaç saat içinde yüzünü ve dudaklarını nasıl etkilediğini paylaşan bir kadın, şiddetli ağrılar yaşadığını, konuşmakta ve tükürüğünü tutmakta güçlük çektiğini ve hatta yüzünün boyun bölgesine kadar şiş olduğunu ifade etti. İşte, yanlış dudak dolgusu uygulamasının riskleri...

YANLIŞ DUDAK DOLGUSU KADINI HASTANELİK ETTİ! YANLIŞ DOLGU UYGULAMASI ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDETİYOR UZMANLAR UYARDI!

Dudak dolgusu sonrası karşılaşılan en yaygın sorunlar arasında şişlik, morarma, alerjik reaksiyonlar, dudakların asimetrik hale gelmesi, enfeksiyon riski ve beklenenden kısa sürede dolgunun kaybolması bulunmaktadır. Şişlik ve ödem, işlemin doğal bir yan etkisi olarak kabul edilir ve genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden azalır.

Morarma ve renk değişiklikleri ise geçici bir durumdur ve dudakların eski rengine geri dönmesi birkaç haftayı bulabilir. Nadiren de olsa, alerjik reaksiyonlar ve hassasiyet görülebilir; bu nedenle doğru dolgu malzemesi seçimi son derece önemlidir.

Son zamanlarda popüler hale gelen dudak dolgusu, uzman olmayan kişiler tarafından güzellik merkezlerinde uygulandığında ciddi sonuçlara yol açabilir. Yanlış uygulanan dolgu malzemeleri, geri dönüşü olmayan doku ölümüne ve hatta körlüğe kadar ciddi sorunlara yol açabilir.

Dermatoloji Uzmanı Doktor Aykut Aldemir, dolgu malzemesinin yaklaşık olarak bir yıl süreyle etkili olduğunu belirterek, "Kullandığımız dolgu malzemeleri genellikle hyalüronik asit içerir. Bu dolgu malzemelerini hastanın dudak bölgesine iğne veya travmatize etmeyen materyallerle uyguluyoruz. Dolgunun etkisi yaklaşık olarak bir yıl sürer ve ardından gerektiğinde yeniden uygulama yapılır" dedi.

Uzman Dr. Aykut Aldemir, doktorlar olarak dolgu işlemini titizlikle uyguladıklarını ve sağlık personeli olmayan kişiler tarafından yapılan işlemlerin ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Sağlık personeli olmayan kişiler tarafından güzellik merkezlerinde uygulanmakta ve kontrolsüz bir şekilde dolgu işlemi yapılmaktadır. Biz, hekimler olarak dolgu işlemini uygularken oldukça dikkatli ve kontrollü bir şekilde yapmaktayız. Komplikasyonlar nedeniyle yavaş ve az miktarda uygulama yaparız.

Ancak yaygın olarak kullanılan hyoropen gibi yöntemlerle yapılan uygulamalar, ani dolgu enjeksiyonu sonucu ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Özellikle bu yöntemlerle damara dolgu maddesi verilmesi, damarlarda doku ölümlerine ve geri dönüşü olmayan kayıplara yol açabilir. Bu tür işlemler sadece uzman hekimler tarafından yapılmalıdır. Güzellik merkezlerinde veya yetkisiz kişiler tarafından kesinlikle bu tür işlemlere izin verilmemelidir."