Meteorolojiden o şehir için sağanak yağış uyarısı!

Bahar aylarına giriş yapılmasıyla birlikte yağış miktarıda artmaya başladı. Meteoroloji Aydın’da yarından itibaren sağanak yağışlı havanın etkili olması beklendiğini belirtti.

Meteorolojiden o şehir için sağanak yağış uyarısı!
Editör: Orhun Çoban
Son Güncelleme:

Kış mevsiminde beklenenden az yağış alan Aydın bahar yağmurlarını bekliyor. Meteoroloji verilerine göre Aydın il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Aydın’da havanın bugün parçalı bulutlu, yarın ve Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlı, Perşembe çok bulutlu, Cuma sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da 2-3 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük bölümünde yağmur var... 4 Mart 2024 hava durumuMeteoroloji uyardı: Yurdun büyük bölümünde yağmur var... 4 Mart 2024 hava durumuHava Durumu
Altını olanlar dikkat! Zirve yapacak... 4 Mart 2024 altın fiyatlarıAltını olanlar dikkat! Zirve yapacak... 4 Mart 2024 altın fiyatlarıEkonomi
# aydın # sağanak
Çok Okunanlar
Feci kaza! TEM’de tıra çarpan otomobilin tavanı koptu...
Feci kaza! TEM’de tıra çarpan otomobilin tavanı koptu...
Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması!
Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması!
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon!
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon!
Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi açıklandı
Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi açıklandı
Erdoğan ABD'ye mi gidecek?
Erdoğan ABD'ye mi gidecek?
Öne Çıkanlar EKREM İMAMOĞLU'NDAN OTOGAR AÇIKLAMASI | ULUSAL HABER EKREM İMAMOĞLU'NDAN OTOGAR AÇIKLAMASI | ULUSAL HABER Siber korsanlara karşı en güçlü önlem bu! Banka şifreleriniz dahil her şeyi çalabilirler! Siber korsanlara karşı en güçlü önlem bu! Banka şifreleriniz dahil her şeyi çalabilirler!