Meteorolojiden o şehir için sağanak yağış uyarısı!

Kış mevsiminde beklenenden az yağış alan Aydın bahar yağmurlarını bekliyor. Meteoroloji verilerine göre Aydın il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Aydın’da havanın bugün parçalı bulutlu, yarın ve Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlı, Perşembe çok bulutlu, Cuma sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da 2-3 derece azalması bekleniyor.