Şanlıurfa'nın yanık sesinin mal varlığı dudak uçuklattı! İbrahim Tatlıses kimdir?

Televizyonların sevilen yüzü, türkülerin imparatoru İbrahim Tatlıses'in mal varlığını duyanlar kulaklarına inanamadı! Mağaradan saraylara uzanan bir yaşam öyküsü. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sıra dışı hikayesi sizlerle.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

1952 yılında yedi çocuklu fakir bir ailenin , Leyla ve Ahmet isimli çiftin ilk çocuğu olarak Şanlıurfa'nın Halfeti vilayetinde bulunan bir mağara da dünyaya geldi. Bir süre sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etti. İstanbul'a gelen Tatlıses ve Ailesi burada bulunan akrabalarının yanına yerleşir ve inşaat işçiliğinden, leblebiciliğe birçok meslek dalından ekmeğini çıkarır. 80'li yıllar ise İbrahim Tatlıses için dönem noktasıdır.

MÜZİK KARİYERİ

1977 yılında "Ayağında Kundura" albümü isimli albüm ile piyasanın altını üstüne getirdi. "Sabuha", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Mumdur" türküleri kitlelerince beğendi ve şöhret basamaklarını çıkmaya başladı. Tatlıses 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmi gişeye girdi. 1979'da oynadığı "Kara yazma" filminde Perihan Savaş'la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki "Günah" filmi çekimlerine kadar birliktelikleri sürmüştür. Derya Tuna'yla tanıştı ve Tatlıses'in yine resmi evlilik yapmadığı bu birliktelikten de şu anda da şarkıcı İbrahim (İdo) adında bir oğlu oldu. Defalarca evlilik yapan İbrahim Tatlıses'in 7 tane çocuğu vardır.

İBRAHİM TATLISES'İN MAL VARLIĞI

Talk show programları hazırladı, çeşitli sanatçıların video klip yönetmenliğini yaptı. Tatlıses, ticarette de büyük paraların sahibi oldu. İbrahim Tatlıses'in sahip olduğu şirketler grubu; gıda, müzik prodüksiyon, turizm, havacılık ve yayıncılık alanlarında büyük paralar getirmeye devam ediyor. İbrahim Tatlıses kendi mal varlığını açıkladı: